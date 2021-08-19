Происшествия

Великолукская полиция раскрыла несколько краж из гаражных кооперативов

Полицейские в Великих Луках раскрыли несколько краж из гаражных кооперативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 августа с заявлением о хищении имущества в отдел полиции обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что днем из его гаража на улице Гастелло украли газовый баллон и 4 колесных диска от автомобиля «Нива». Злоумышленник проник в помещение через дверь, сорвав навесной замок. Потерпевший узнал о краже с помощью мобильного телефона – ему пришло оповещение о том, что в гараже кто-то находится.

Еще одну подобную кражу в южной столице региона раскрыли 19 августа. О ней сообщил 62-летний великолучанин. Он рассказал, что ночью из его гаража на Октябрьском проспекте неизвестный вынес автозапчасти от ВАЗ-2105 и складной столик. Навесной замок также был сорван.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался ранее судимый за несколько краж молодой человек 1996 года рождения. На данный момент его задержали и поместили в изолятор временного содержания. При обыске у него обнаружили похищенное имущество, а также металлический лом, с помощью которого он проникал в гаражи.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).