Происшествия

«Снятие порчи» довело великолукскую мошенницу до суда

Жительница Великих Лук, которая оказывала платные услуги по «снятию порчи», отправится в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 25 июня обвиняемая решила похитить деньги у жительницы деревни Слепнево Куньинского района, обманув ее. Великолучанка определила по внешним признакам, что у потерпевшей имеются проблемы со здоровьем (женщина с трудом передвигалась), затем она получила словесное подтверждение этого из уст самой пострадавшей.

Тогда злоумышленница сообщила женщине выдуманные, ложные сведения о том, что на нее якобы наложена порча. Проведя в доме потерпевшей мнимый обряд по «снятию порчи», подсудимая попросила принести ей все имеющиеся наличные деньги.

Потерпевшая, введенная в заблуждение, достала и передала обвиняемой 15 000 рублей. Подсудимая пояснила, что для завершения ритуала по «снятию порчи» и восстановления здоровья она возьмет 10 000 рублей и закопает их, а на остальные 5 000 рублей приобретет свечи, также необходимые для завершения ритуала. Оставшиеся от покупки деньги она заберет себе в счет оплаты оказанной услуги.

Так, создавая видимость оказания помощи в излечении, женщина обманным путем похитила 15 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В суде великолучанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УКРФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.