Происшествия

Житель Локнянского района украл запчасти от автомобиля через окно склада

Житель Локнянского района украл запчасти от автомобиля «Урал» через окно склада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 25 июня обвиняемый пришел к расположенному в Локне помещению склада и через проем в окне здания незаконно проник внутрь. Затем он похитил со склада два металлических крыла от автомашины «Урал» и 21 пильное полотно для ленточной пилорамы. Суммарный ущерб превысил 40 000 рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств - явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыск добытого преступным путем имущества. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.