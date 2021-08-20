Происшествия

Великолучанка перевела деньги мошеннику, несмотря на уговоры сотрудников банка

Почти 200 тысяч рублей перевела на счет телефонному мошеннику великолучанка, несмотря на уговоры сотрудников банка не делать этого, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России.

53-летняя женщина обратилась в великолукскую полицию с заявлением о дистанционной краже. По словам женщины, ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился московским следователем и сообщил, что расследует дело о дистанционных хищениях. Звонивший сообщил великолучанке, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, но операцию можно предотвратить и даже задержать злоумышленников. Для этого достаточно следовать телефонным инструкциям и перевести деньги на безопасный резервный счет.

Великолучанка поехала в городское отделение банка, сняла свои сбережения и перевела их на указанные реквизиты. При этом сотрудники банка неоднократно пытались ее остановить и объяснить ей, что ее собеседник - мошенник. Однако это не помешало женщине перевести на счет неизвестным 195 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейским женщина призналась, что о подобных случаях мошенничества она знала, поскольку читала новости о мошенничестве в местных СМИ, а также близкие родственники рассказывали ей о мерах профилактики хищений. Но звонивший вел беседу уверенно и убедительно, у женщины не возникло сомнений в правильности действий.

«УМВД России по Псковской области еще раз призывает псковичей быть бдительными, не сообщать собеседникам своих персональных данных и реквизитов банковских счетов, а также всегда помнить - сотрудники правоохранительных органов и работники банка никогда не звонят гражданам!» - подчеркнули в пресс-службе.