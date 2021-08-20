Происшествия

Осужденного в себежской колонии оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой

Осужденного в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области (Себежский район) оштрафовали за публичную демонстрацию татуировки со свастикой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В ходе проверки выяснили, что у него на груди имелась татуировка, изображающая Hakenkreuz (свастику), которая являлась официальным символом Германии 1933-1945 годов.

Кроме этого, были получены и задокументированы данные, свидетельствующие о том, что 7 июля осужденный находился с голым торсом в помещении для рабочих банно-прачечного комбината ФКУ ИК-3. «В присутствии других осужденных и сотрудников исправительного учреждения он совершил публичную демонстрацию нательной татуировки в виде фашистской символики», - пояснили специалисты.

Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.