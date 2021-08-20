Происшествия

Ранее судимый за кражи иностранец незаконно проник в Невельский район

Ранее судимый за кражи иностранец незаконно пересек границу с Россией, направляясь с территории сопредельного государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали мужчину 1974 года рождения в Невельском районе в апреле этого года. Он незаконно пересек границу и направлялся в Россию на заработки. В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчине закрыли въезд в Россию. Причиной этому стало его привлечение к уголовной ответственности за совершение краж.

Теперь Невельский районный суд признал иностранца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Нарушителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.