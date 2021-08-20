Происшествия

Жителя Куньинского района будут судить за кражу мотоблока

Жителя Куньинского района будут судить за кражу мотоблока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

11 июня около 1.00 во дворе дома в деревне Кресты пьяный мужчина решил украсть мотоблок из чужого гаража. Осознавая, что за его действиями никто из посторонних лиц не наблюдает, мужчина вырвал фрагмент створки ворот, незаконно проник в гараж и украл мотоблок стоимостью 21 333 рубля, а также два гаечных ключа.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело находится в суде.