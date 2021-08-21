Происшествия

Алкоголь и бритвенные станки привлекли внимание похитителей в Пскове

Кражи алкоголя и бритвенных станков раскрыли сотрудники псковского УМВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следствие установило, что из магазина крупной торговой сети, расположенного на улице Алтаева, неизвестные свободным доступом украли алкоголь и продукты питания. Они причинили ущерб магазину ущерб в размере более 5 тысяч рублей. Стражи порядка установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались два ранее судимых за кражи местных жителя 1997 и 2000 годов рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Кроме того, в начале августа полицейские получили заявление о краже из продуктового магазина в торговом центре на улице Кузбасской Дивизии. Добычей неизвестного стали 4 сменных кассеты для бритвенных станков на общую сумму более 3 тысяч рублей. Следователи подозревают в краже 39-летнего жителя областного центра. Ранее мужчину уже судили за аналогичные преступления. По данному факту также возбудили уголовное дело.