Происшествия

Мертвого мужчину нашли у трассы в Островском районе

Полиция выясняет причины и обстоятельства смерти найденного в Островском районе мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили на 11-м километре автодороги Остров - Новоржев, у деревни Влазово Островского района. Личность умершего установили - им оказался житель деревни Влазово.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо информацией по этому поводу, обратиться по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.