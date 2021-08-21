Происшествия

1,5 тысячи птиц сгорело в Псковском районе

1500 птиц уничтожил пожар в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в деревне Малая Листовка Псковского района вчера, в 20.44. Складское помещение выгорело изнутри по всей площади. Причиной возгорания в МЧС считают короткое замыкание электропроводки внутри помещения. Спасателям удалось уберечь от огня соседний склад. Никто из людей не пострадал.

Еще один пожар произошел в деревне Готовино Порховского района. В результате нарушения правил эксплуатации печи сгорела кровля у бани.

Кроме того, бесхозное строение сгорело в деревне Кряково Печорского района ночью, около 3.40. Причиной возгорания спасатели считают неосторожное обращение с огнем неизвестных.

В то же время загорелся мусор в пятиэтажном неэскплуатируемом здании на переулке Олега Зобова в Пскове. Причиной пожара спасатели также считают неосторожное обращение с огнем неизвестного. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.