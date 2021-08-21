Происшествия

Третьего погибшего обнаружили в сгоревшем гостевом доме в Псковском районе

Третьего погибшего обнаружили в сгоревшем гостевом доме в Подборовье-1 в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области

На данный момент спасатели извлекли из-под завалов всех погибших.

Напомним, ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в деревне Подборовье-1 Псковского района, внутри которого отдыхали люди. Одного человека госпитализировали, троих спасатели нашли мертвыми.

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Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропечи в сауне гостевого дома.