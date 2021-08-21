Происшествия

При взрыве в квартире в Москве погибли подросток и взрослый

В результате произошедшего взрыва на Северо-Западе Москвы погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Мужчина, пострадавший на улице Малая Набережная, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», - сказали в прокуратуре.

Ранее ведомство сообщило о гибели 14-летнего мальчика, который умер на месте, ранении взрослого и 12-летнего мальчика.

Экстренные службы уточняют, что в многоквартирном доме на улице Малая Набережная, 5 в Москве сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа. Возможно оно было самодельным. Возгорания после взрыва не последовало, обрушений и повреждений здания нет. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ и следственно-оперативая группа полиции.

«По предварительным данным, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное, а не учебная граната», - добавили в одной из экстренных служб Москвы.