Происшествия

Стали известны подробности поисков заблудившейся жительницы Заплюсья

Поисковики рассказали подробности поисков пожилой жительницы Заплюсья, которая 19 августа ушла на территорию бывшей торфоразработки и не вернулась домой. О том, как велись поиски, в сообществе «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Псковской области» рассказал старший поисковой группы «лиса-2» Кирилл (позывной Золдан).

Около полуночи поисковая группа прибыла к дому пропавшей, где уже были сотрудники полиции, родственники и соседи. Как оказалось, бабушка ушла днём, на бывшую торфоразработоку, которая сейчас представляет из себя огромный квадрат, заросший кустарником и деревьями. По периметру - большой широкий канал, внутри сеть каналов поменьше.

Участники поисковой операции разделились на две группы, которые шли параллельно, на некотором удалении друг от друга, и должны были работать на отклик каждые 100 метров на протяжении 4-5 километров в одну сторону и столько же обратно. В какой-то момент заблудившаяся женщина откликнулась на зов, но проход к ней удалось найти не сразу.

«Перепрыгнуть канал не позволяла ширина, а перейти вброд, не зная глубины, затея опасная. Потом выяснили, что ребята из другой "лисы" пробовали нащупать дно трехметровой палкой, но у них этого сделать не получилось. Периодически перекрикиваясь с бабушкой, продолжали двигаться вдоль канала среди деревьев и кустов. Мы еще не знали, какой сюрприз нас ждет дальше. И вот наконец-то свет фонаря высветил в темноте старый настил из бревен, по которому мы с осторожностью перешли на другой берег, - рассказал Кирилл. - Сделали еще несколько шагов - и перед нами выросла стена из густой тростниковой травы. Не ожидая такого резкого контраста, я сначала не понял, что это болото, и только когда под ногами захлюпала вода, пришло осознание этого. Двигаться в такой траве в нужном направлении было сложно, терялось чувство ориентации, но перекрикиваясь, а вернее уже разговаривая с бабушкой, мы приближались все ближе и ближе. Еще чуть-чуть... И найдена! Уставшая, замерзающая, с мокрыми ногами, но живая! Этот взгляд будет теперь невозможно забыть. Взгляд человека, который и не надеялся, что кто-то придет к нему в ночи на помощь. Глаза, полные слез радости и счастья от того, что ее нашли...»



Спустя несколько часов бабушку доставили к родным и близким. Отряд «ЛизаАлерт» Псковской области благодарит сотрудников полиции за помощь в проведении поисково-спасательной операции и эвакуации найденной.