Происшествия

Автозапчасти украл из магазина в Пскове 30-летний мужчина

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 21 августа в 22.40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего гражданина, который похитил из торгового зала автозапчасти.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.