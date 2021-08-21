Происшествия

К 120 часам обязательных работ приговорили великолучанку за грабеж с раздеванием

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении грабежа. Приговором городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, в ходе судебного разбирательства установлено, что в начале апреля 2021 года, в ночное время женщина открыто для потерпевшей сняла с последней кофту и брюки, а также вытащила из принадлежащего ей приоткрытого рюкзака мобильный телефон. Несмотря на требование прекратить преступные действия, изъятое имущество было обращено в пользу подсудимой, преступница распорядилась им по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 7 190 рублей 40 копеек.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор суда вступил в законную силу.