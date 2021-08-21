Происшествия

Велосипедного вора из Великих Лук лишили свободы на 10 месяцев

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, мировым судом г.Великие Луки осужден мужчина, совершивший кражу велосипеда, а также покушение на кражу велосипеда, принадлежащих двум жительницам города.

Так, в начале мая 2021 года, в ночное время суток, мужчина, находящийся в одном из подъездов домов города, увидел велосипед марки «STERN Dynamic 2.0», после чего решил его похитить с целью незаконного обогащения. При помощи подручного предмета мужчина сломал противоугонный трос, которым указанный велосипед был прикреплен к батарее отопления, после чего вынес велосипед на улицу и поехал на нем к своему знакомому. Однако в ходе поездки велосипед сломался, ввиду чего мужчина его выкинул и решил похитить другой велосипед. После чего подсудимый зашел в один из подъездов дома, где была открыта входная дверь, увидев в данном подъезде велосипед, мужчина при помощи подручного предмета сломал противоугонный трос. В этот момент в подъезд дома зашел один из жителей, который, увидев подсудимого на месте совершения преступления, задержал последнего до приезда сотрудников полиции.

Приговором мирового суда города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренный ч.1 ст.158, ч.3 ст.30 ч.1 ст.158 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.