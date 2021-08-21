Происшествия

Пенсионер получил ожоги при пожаре в Палкинском районе

Мужчина пострадал при пожаре в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 21 августа в 21.50 в деревне Леонтьево.

Сгорел жилой дом. Пострадал мужчина 1951 года рождения, владелец дома. Его доставили в псковскую городскую больницу с термическими ожогами 1-й и 2-й степеней обеих кистей рук, правого плеча, предплечья и головы.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.