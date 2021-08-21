Происшествия

Острович собрал незаконную коллекцию оружия времен Великой Отечественной войны

Жителя Островского района осудили за незаконное хранение оружия времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что 48-летний житель Островского района в разные периоды времени, начиная с 1989 года, занимался поиском останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Во время экспедиций он находил различные виды оружия и боеприпасов тех времен. Оружие мужчина незаконно хранил у себя на участке в подсобном помещении.

Так, за несколько лет он нашел 5 ручных гранат, из них 2 оборонительно осколочные гранаты Ф-1, пригодные для производства взрыва, затвор от винтовки калибра 7,92 мм системы Маузера образца 1898 года, затвор пистолета пулемета ППШ образца 1941 года, винтовку системы Мосина образца 1891 года (самодельно переделанную в обрез) и самозарядную винтовку Токарева образца 1940 года.

Островский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ), и трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (приобретение, хранение огнестрельного оружия, а также его основных частей). За это нарушитель получил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года со штрафом 5 500 рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.