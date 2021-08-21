Происшествия

Пять человек искали спасатели в лесах Псковской области на выходных

Несколько человек заблудились в лесах Псковской области на прошедших выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 20 августа поступила заявка на оказание помощи в поиске потерявшейся в лесу вблизи СНТ «Торошинка» Псковского района женщины 1953 года рождения. В 21.20 ее нашли специалисты поисково-спасательного отряда.

В тот же день в 17.30 поступила информация о заблудившейся женщине в лесном массиве вблизи деревни Абросово Псковского района. Она самостоятельно вышла из леса в 20.20.

В 20.37 сообщили о потерявшемся мужчине 1975 года рождения в лесу неподалеку от деревни Ждани Стругокраснеского района. В 21.00 он также вышел самостоятельно.

21 августа в 20.40 в МЧС поступило сообщение о потерявшейся женщине у деревни Лющик Плюсского района. Спустя 1,5 часа она сама вышла из леса.

22 августа в 22.10 полиция подала заявку на поиск потерявшейся в лесном массиве неподалеку от поселка Идрица Себежского района пожилой женщины 1941 года рождения. Через 50 минут ее нашли сотрудники полиции.