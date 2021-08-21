Происшествия

100 тонн зерна сгорело в Печорском районе

100 тонн зерна сгорело в деревне Паниковичи Печорского района в ночь на 22 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, склад с зерном загорелся в 00.57.

Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы оборудования. Пожарным удалось спасти от распространения огня 1000 тонн зерна.

А 20 августа в деревне Готовино Порховского района сгорела кровля бани на площади трех квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.