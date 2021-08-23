Происшествия

Полиция раскрыла кражу велосипеда из сарая невельчанки

Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что накануне днем из сарая у ее дома на улице Проселковой неизвестный украл велосипед «Стелс». Ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1979 года рождения. При обыске у него изъяли украденное.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавили в ведомстве.