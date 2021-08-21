Происшествия

Страдающего психическим заболеванием мужчину разыскивают в Великолукском районе

Страдающего психическим заболеванием мужчину разыскивают в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

12 августа Владимир Федоров 1966 года рождения вышел утром из дома в деревне Ваши в сторону Великих Лук, обратно не вернулся. Последний раз его видели в магазине «Маяк» в торговом центре «Рубин» в Великих Луках 15 августа в компании лиц цыганской национальности, дальнейшее местоположение мужчины неизвестно.

Пропавший был одет в джинсовую куртку, кепку, серо-бежевую рубашку, черные брюки и черные ботинки. Он среднего роста, худощавого телосложения. Волосы практически седые, глаза серо-зеленые, на животе шрам — мужчина порезал себя ножом. Также имеется шрам на запястье одной из рук, слегка прихрамывает, сутулится. »В разговоре может издавать нехарактерные звуки, такие как гудение поезда, бибикание и мяуканье», - говорится в сообщении.

Информацию, которая поможет найти мужчину, можно сообщить в группу поискового отряда по ссылке.