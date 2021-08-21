Происшествия

Сотрудники ГИБДД спасли тонувшего мужчину в Островском районе

Экипаж ГИБДД ОМВД России по Островскому району спас тонувшего в ручье Карповка местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 20 августа в дежурную часть отдела полиции города Острова поступил звонок от женщины, которая сообщила, что увидела тонувшего в водоеме мужчину. Он находился в середине заболоченного ручья Карповка. Информация была незамедлительно передана по рации дежурившему по близости экипажу ДПС: инспектору ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенанту полиции Александру Иванову и инспектору ГИБДД старшему сержанту полиции Владимиру Атанасову.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к спасению гражданина. Рискуя собой, они преодолели несколько десятков метров болотистой местности с глубокими участками открытой воды. Когда им удалось доплыть до утопающего, он уже перестал подавать признаки жизни. Сотрудники ДПС вытащили мужчину на берег и, не дожидаясь медиков, начали проводить комплекс сердечно-легочной реанимации», - рассказали в ведомстве.

В результате своевременно оказанной первой помощи мужчина пришел в сознание: начал отхаркивать воду из легких и смог дышать самостоятельно, сообщили в пресс-службе. После чего спасенного передали прибывшим на место ЧП сотрудникам МЧС и госпитализировали в ближайшую больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что в 2019 году инспектор ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенант полиции Александр Иванов, рискуя жизнью, на руках вынес из горящего дома пожилую пенсионерку и был награжден государственной наградой – медалью «За спасение погибавших». А старший сержант полиции Владимир Атанасов в этот день впервые заступил на дежурство в качестве инспектора ДПС.