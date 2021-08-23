Происшествия

Контрабанда 2,5 тысяч пачек сигарет пресечена в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления, инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Контрабанду обнаружили при оформлении грузового поезда, следовавшего в Латвию. В семи крытых вагонах с грузом пограничники выявили специально оборудованные тайники, расположенные в ребрах жесткости боковых стенок вагонов, из которых специалисты извлекли порядка 2,5 тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 110 тысяч рублей. Табачная продукция изъята и передана сотрудникам Псковской таможни.