Происшествия

Псковские таможенники пресекли контрабанду табачной продукции на 6 млн рублей

Псковские таможенники пресекли ввоз немаркированной табачной продукции на 6 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни на лесной дороге вблизи деревни Дубокрай Невельского района остановили грузовое транспортное средство для проверки. Водитель не предъявил товаросопроводительные документы на перемещаемый им товар. При осмотре грузового отсека автомобиля таможенники обнаружили 124 500 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий превышает 6 млн рублей. Партию немаркированной табачной продукции передали в территориальное подразделение полиции.

Сигареты изъяли, проводятся проверочные мероприятия.