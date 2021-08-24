Происшествия

Белорус отправится в колонию за незаконное пересечение границы в Псковской области

Белорус отправится в колонию за незаконное пересечение границы России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в марте этого года мужчина освободился из исправительной колонии в Новгородской области, затем его депортировали из России.

Не дожидаясь окончания срока ограничений, он решил незаконно въехать на территорию России. Для этого он отправился пешком вдоль железной дороги Витебск - Невель, в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов. Там мужчина незаконно пересек государственную границу РФ в районе деревни Лобок Невельского района. Вскоре его задержали сотрудники регионального Погрануправления ФСБ России.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала приговор Невельского районного суда в отношении осужденного законным и обоснованным.