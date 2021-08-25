Происшествия

Тайники с сигаретами нашли в семи вагонах в Пыталовском районе

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России в Пыталовском районе на таможенном посту ЖДПП «Скангали» выявили тайники с сигаретами в семи вагонах железнодорожного состава поезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В вертикальных балках жесткости крытых вагонов обнаружили 2 500 пачек сигарет белорусского производства.

«При осмотре вагонов состава поезда выявлены признаки наличия посторонних вложений. В результате таможенного досмотра вагонов с бумажной продукцией, перемещаемой из Архангельска и Сыктывкара в Латвийскую Республику и Литовскую Республику, из технологических полостей 7 вагонов извлечено 250 брикетов с табачной продукцией, обтянутой липкой лентой», - отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Кайрат Нуржанов.

В каждом из вагонов злоумышленники спрятали от 100 до 400 пачек, маркированных акцизными марками Республики Беларусь. Ориентировочная стоимость сигарет превышает 100 тысяч рублей.

А на таможенном посту ЖДПП «Посинь» в Себежском районе из сливных горловин трех железнодорожных цистерн извлекли 498 пачек сигарет белорусского производства с ориентировочной стоимостью более 25 тысяч рублей. Этот состав следовал в Латвийскую Республику.

На таможенном посту МАПП «Бурачки» в легковом транспортном средстве, выезжающем с таможенной территории Евразийского экономического союза, в технологических полостях двух дверей автомобиля обнаружили 186 пачек сигарет. Гражданин Германии пытался скрыть табачные изделия от таможенного контроля под обшивкой.

Всю табачную продукцию изъяли. Возбуждены дела об административных правонарушениях.