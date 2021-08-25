Происшествия

Пенсионерка украла сумку прихожанина в Троицком соборе в Пскове

Полицейские раскрыли кражу из Свято-Троицкого собора в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию за помощью обратился 39-летний петербуржец. Он пояснил полицейским, что пришел на молебен в собор в Псковском кремле, повесил кожаную сумку на вешалку у входа, а неизвестный украл аксессуар, в котором находились банковские карты на имя потерпевшего и 18 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить подозреваемую. Ей оказалась местная жительница – пенсионерка 1946 года рождения. При проведении обыска у женщины изъяли сумку заявителя и 15 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается, добавили в ведомстве.