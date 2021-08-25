Происшествия

Псковичка принесла на экспертизу для обмена фальшивую банкноту

Полицейские за сутки выявили и изъяли четыре фальшивые купюры, поступившие в банки города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Эксперт финансовой организации обратился в полицию утром 24 августа. Она сообщил, что в учреждении на Октябрьском проспекте в Пскове обнаружили сразу несколько фальшивых купюр. Так, купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки поступила в финансовую организацию от местной жительницы. Женщина принесла ее на экспертизу в банк. По ее словам, два года назад она нашла эту банкноту – валюта была разорвана и повреждена, а сейчас женщина сдала ее на экспертизу для обмена.

А банкнота достоинством 1000 рублей поступила вместе с выручкой из продуктового магазина крупной торговой сети в Гдове. Еще одна пятитысячная купюра поступила на экспертизу в банк вместе с торговой выручкой дедовичского магазина. Еще одна аналогичная купюра поступила из псковского обувного магазина.

По данным фактам полиция проводит проверки, добавили в ведомстве.