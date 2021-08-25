Происшествия

Пскович отделался условным лишением свободы за кражу велосипеда

37-летний жителя города Пскова получил условное лишение свободы за кражу велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

6 июня мужчина решил украсть велосипед «Стелс» из подъезда одного из домов города. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, он выкатил велосипед из подъезда и скрылся с ним. Собственнику велосипеда был причинен ущерб в размере 13 500 рублей.

Мировой судя признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. При этом его обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.