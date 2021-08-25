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Гражданина Таджикистана осудили на 12 лет за пропаганду терроризма среди осужденных в Пскове

Гражданина Республики Таджикистан признали виновным в пропаганде терроризма среди осужденных в СИЗО №1 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что мужчина, являясь лидером ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», находясь под стражей в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Псковской области, в сентябре 2018 года вел целенаправленную пропаганду деятельности указанной организации среди окружения с целью вовлечения в нее новых сторонников.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности), частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и частью 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Иностранцу назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.