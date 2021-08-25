Происшествия

В Печорах будут судить пьющего и курящего вора

35-летний житель города Печоры предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности жилища и кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 9 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Лавры Печорского района, в поисках сигареты пришел к дому своего знакомого. Когда последний не открыл дверь, нетрезвый мужчина незаконно проник в помещение кухни через окно, чем нарушил конституционное право потерпевшего на неприкосновенность жилища.

Кроме того, в конце июня обвиняемый украл печные настилы и холодильник из жилого дома в деревне Столбово Печорского района. Кражу заметила соседка, когда предполагаемый злоумышленник вернулся с тележкой за холодильником.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 139 и пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.