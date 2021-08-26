Происшествия

Новая схема телефонного мошенничества появилась в Псковской области

Новую схему телефонного мошенничества выявили сотрудники полиции города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию обратился житель деревни Тямша Псковского района. Мужчина 1977 года рождения сообщил о краже с его банковского счета. На его мобильный телефон поступил звонок от мнимого сотрудника банка. В этот раз звонивший предложил псковичу оформить ипотеку по сниженной процентной ставке. Льготные условия заинтересовали потерпевшего и он продолжил общение с собеседником.

Результатом разговора стала кража крупной денежной суммы с банковского счета, пскович лишился более 400 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

«УМВД России по Псковской области в связи с участившимися случаями мошенничества еще раз призывает жителей региона не терять бдительности, не сообщать свои банковские реквизиты неизвестным, не верить в льготные кредиты, компенсационные выплаты, выигрыши в лотерею! Помните - сотрудники банка никогда не звонят первыми своим клиентам!» - напомнили в пресс-службе.