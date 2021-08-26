Происшествия

Подросток совершил серию краж из частных домов в Великих Луках

Подросток совершил серию краж из частных домов в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 25 августа с заявлением о хищении к полицейским обратилась 45-летняя местная жительница. Она сообщила, что днем из ее дома на улице Речной неизвестный украл мобильный телефон и 350 рублей. В жилое помещение злоумышленник проник через окно, повредив его.

В этот же день с аналогичным заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки обратился 35-летний мужчина. Из его строящегося дома на улице Торфобрикетной украли строительные инструменты - триммер, болгарку, шуруповерт, дрель, бензопилу и строительный рубанок. Неизвестный смог проникнуть в помещение, сорвав навесной замок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении краж. Им оказался 16-летний молодой человек. Подросток уже состоит на учете в ПДН и ранее привлекался к установленной законом ответственности за кражу из большегрузного автомобиля. При обыске у него изъяли украденный мобильный телефон и бензопилу. Полицейским юноша пояснил, что с территории стройки на улице Торфобрикетной он уже некоторое время незаметно похищал инструменты и сдавал их на местный рынок.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.