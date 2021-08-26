Происшествия

В Пскове бездомный ударил знакомого в живот и получил реальный срок

Мужчина без определенного места жительства, ударивший знакомого ножом в Пскове, отправится в исправительную колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

30 августа прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился на улице Белинского в городе Пскове. В ходе конфликта он ударил знакомого ножом в живот, причинив телесные повреждения, опасные для жизни.

При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе противоправное поведение пострадавшего, а также состояние здоровья подсудимого. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.