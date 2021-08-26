Происшествия

Суд запретил петербуржцу, обвиняемому в продаже гранаты, ездить в Псковскую область

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте фигуранта дела о продаже гранаты через интернет. В отношении мужчины избрали меру в виде запрета определенных действий по 23 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Андрею Семидумову запрещено покидать жилище с 23:00 до 07:00, выезжать на территорию Псковской области», - уточняет пресс-служба.

При вынесении решения суд учел, что фигурант ранее не судим, является самозанятым и имеет легальный источник дохода, является уроженцем Петербурга, имеет постоянное место жительства, подробно описывает обстоятельства совершенного преступления и полностью признает вину.

Мужчину задержали 23 августа. По версии следствия, он купил гранату Ф-1, найденную в сарае в деревне Кошелево Псковской области, положил ее на хранение по месту проживания в Петербурге, а затем через интернет продал за 400 рублей. Накануне следствие предъявило мужчине обвинение в незаконном обороте взрывных устройств (часть 5 статьи 222.1 УК РФ).