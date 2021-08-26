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Псковские таможенники пресекли ввоз 4,5 тысяч контрафактных зонтов 

26.08.2021 16:32|ПсковКомментариев: 1

Псковские таможенники пресекли ввоз 4 680 зонтов, маркированных товарными знаками известных брендов с нарушением авторских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

При таможенном досмотре в грузовом контейнере среди прочего товара, ввозимого на территорию Российской Федерации, таможенники обнаружили контрафактные изделия. Товар в контейнере ввозился из Республики Беларусь в Россию петербургским перевозчиком.

В коробках выявили 1680 складных зонтов из полиэстера в индивидуальной прозрачной полиэтиленовой упаковке с клетчатым цветным рисунком с обозначением, схожим с товарным знаком «Burberry Limited».

«На запрос таможни представители правообладателя товарного знака "Burberry Limited" сообщили, что данный товар имеет признаки  контрафакта. В представленных образцах низкое качество нанесения товарных знаков, отсутствуют надлежащая упаковка, этикетки и ярлыки, а также используется маркировка, отличная от используемой правообладателями» - пояснила заместитель начальника Псковской таможни, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Юлия Тулумбасова.

По факту незаконного использования чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.

Кроме того, в этом же контейнере обнаружили 3 тысячи разноцветных детских зонтиков из полиэстера и рисунками животных с надписью «Best Pups Ever», с использованием объектов авторского права компании Спин Мастер Лтд - бренд «Щенячий патруль».

На запрос таможни представители правообладателя также сообщили, что зонты имеют признаки контрафакта в части нарушения авторского права. Таким образом, действия организации по использованию чужого объекта авторского права - бренда «Щенячий патруль», являются незаконными, отметили в ведомстве.

По факту нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров.

Размер ущерба, по оценке правообладателей, превышает 35 миллионов рублей. Контрафактные зонты изъяли.

Теги: #таможня #контрабанда #Авторские права
Источник: Псковская Лента Новостей
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