Происшествия

Псковича осудили за ограбление магазина

Псковича осудили за ограбление магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд установил, что 18 мая 28-летний житель областного центра зашел в один из магазинов города, где он решил украсть бутылку водки объемом 0,5 литра. Тогда мужчина, осознавая, что за ним наблюдает кассир-бармен, взял со стеллажа бутылку водки стоимостью 225 рублей 40 копеек и покинул вместе с ней магазин, проигнорировав требования кассира-бармена прекратить преступные действия, отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подсудимого ожидает наказание в виде 120 часов обязательных работ.