Карантин по бешенству в Великих Луках ввели из-за мертвой лисы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Дикого лисенка нашли мертвым в черте города. Вызвали специалистов ветеринарной службы, труп животного направили в лабораторию, после получили положительный результат.
«На территорию города наложили карантин по бешенству, утвержден план мероприятий. Для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства. Комплекс прививочных мероприятий будет организован совместно с муниципалитетом», - сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.