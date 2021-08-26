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Карантин по бешенству в Великих Луках ввели из-за мертвой лисы

Карантин по бешенству в Великих Луках ввели из-за мертвой лисы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Дикого лисенка нашли мертвым в черте города. Вызвали специалистов ветеринарной службы, труп животного направили в лабораторию, после получили положительный результат.

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«На территорию города наложили карантин по бешенству, утвержден план мероприятий. Для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства. Комплекс прививочных мероприятий будет организован совместно с муниципалитетом», - сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.