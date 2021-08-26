Происшествия

В Дно женщина подозревается в убийстве собутыльника из-за денег

25 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в Дно тела местного жителя с колото-резаными ранениями грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, к преступлению причастна хозяйка дома, которая накануне употребляла с потерпевшим спиртные напитки.

Усомнившись, что он в полном объеме вернул сдачу с магазина, подозреваемая схватила нож и дважды ударила его в грудь. От полученных ножевых ранения мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.