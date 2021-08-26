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В Петербурге получило продолжение дело о гибели псковича и его друга в антикафе

Фигурант дела о гибели посетителей антикафе «Типичный Питер» в результате прорыва трубы с кипятком подал апелляционную жалобу на решение суда, приговорившего его к условному сроку, сообщает РБК. Диспетчер «Теплосети» Евгений Емельянов и его адвокат Александр Борзов уверены, что никакой вины сотрудника в произошедшем нет. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, они просят отменить решение суда.

Фото: Телеграм-канал Mash

Трагедия произошла в 2018 году - в ночь на 28 сентября во дворе одного из домов на Измайловском проспекте прорвало магистральную трубу отопления. Кипяток затопил антикафе «Типичный Питер». В момент ЧП в помещении находился сотрудник заведения и компания из двух молодых людей и девушки. Когда в подвал хлынула горячая вода, девушка и представитель заведения успели выйти на улицу. Один из оставшихся пытался найти свое пальто, второй решил ему помочь в поисках. Обоих нашли мертвыми, когда из подвала откачали воду.

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К уголовной ответственности привлекли старшего диспетчера центральной диспетчерской службы «Теплосети» Евгения Емельянова. На него завели дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи выяснили, что именно он отвечал за включение в работу участка трубопровода тепломагистрали Северная ТЭЦ-15, дав команду на последовательное (без интервала во времени) закрытие перемычки в насосно-перекачивающей станции. При этом изменение давления специалист не отслеживал. Быстрое закрытие перемычки создало гидроудар, что и привело к прорыву трубы.

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В сообщении пресс-службы петербургских судов также говорится, что даже получив сведения о возникновении повреждения, Емельянов «не предпринял своевременных мер для прекращения вытекания горячей воды из поврежденного трубопровода». В результате 5 июля 2021 года его приговорили к трем годам лишения свободы условно.



Сам Емельянов вину не признал. Выступая в суде, он указал на системную проблему изношенности теплосетей в городе, и вспомнил еще несколько случаев прорыва труб в городе, приведших к гибели людей. Подсудимый считает, что никакой вины диспетчера в том, что в городе настолько изношены трубы - и прорыв каждой из них может привести к трагедии, нет. В сообщении пресс-службы петербургских судов также говорится, что даже получив сведения о возникновении повреждения, Емельянов «не предпринял своевременных мер для прекращения вытекания горячей воды из поврежденного трубопровода». В результате 5 июля 2021 года его приговорили к трем годам лишения свободы условно.Сам Емельянов вину не признал. Выступая в суде, он указал на системную проблему изношенности теплосетей в городе, и вспомнил еще несколько случаев прорыва труб в городе, приведших к гибели людей. Подсудимый считает, что никакой вины диспетчера в том, что в городе настолько изношены трубы - и прорыв каждой из них может привести к трагедии, нет.