Происшествия

Псковичи попались на краже спиртных напитков в магазине

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, вчера, 26 августа, в 16.45 экипаж группы задержания принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 27-летнего псковича, который украл из торгового зала спиртные напитки.

В тот же день в 21.52 сотрудники Росгвардии задержали 56-летнюю жительницу областного центра, которая также вынесла из торгового зала алкогольную продукцию.

Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали сотрудникам полиции.