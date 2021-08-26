Энергетики заявят в полицию на дорожников, оставивших Запсковье без электричества

«Россети Северо-Запад» направят в полицию заявление на дорожников, повредивших кабельную линию в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Сегодня, 27 августа, утром бригада рабочих оставила без электроэнергии часть района Запсковье. Дорожники повредили кабельную линию 6 кВ на улице Новоселов в Пскове.
«Россети Северо-Запад» напомнили, что проведение земляных работ недопустимо без предварительного согласования с сетевой компанией. Действия в охранных зонах линий электропередачи могут не только привести к нарушениям электроснабжения, но и представляют смертельную опасность для жизни.