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Энергетики заявят в полицию на дорожников, оставивших Запсковье без электричества

«Россети Северо-Запад» направят в полицию заявление на дорожников, повредивших кабельную линию в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Сегодня, 27 августа, утром бригада рабочих оставила без электроэнергии часть района Запсковье. Дорожники повредили кабельную линию 6 кВ на улице Новоселов в Пскове.

«Наши специалисты в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение. С 9:13 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Для привлечения виновных к ответственности подадим заявление в полицию, а также выставим предприятию счет с ущербом за повреждение линии», - отметили в компании.

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«Россети Северо-Запад» напомнили, что проведение земляных работ недопустимо без предварительного согласования с сетевой компанией. Действия в охранных зонах линий электропередачи могут не только привести к нарушениям электроснабжения, но и представляют смертельную опасность для жизни.