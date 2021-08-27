Происшествия

Пскович сломал кости лица неадекватному прохожему

18-летний пскович предстанет перед судом за причинение средней тяжести вреда здоровью прохожему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

13 июня около 23.30 обвиняемый с друзьями прогуливался по улице Свердлова в Пскове и увидел рядом с клубом незнакомого молодого человека, который вел себя неадекватно. Увидев это, он крикнул ему: «Все ли у тебя в порядке?». Тот молча подошел к ним, они начали с ним разговаривать, при этом никаких оскорблений в адрес друг друга не было, сообщили в ведомстве. В процессе разговора незнакомец засунул руку в карман штанов. Обвиняемого это насторожило: он решил, что тот может достать что-либо небезопасное, и на опережение ударил его. В результате двух ударов в лицо потерпевший получил перелом костей лицевого скелета слева с раной слизистой левой щеки.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.