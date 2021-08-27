Происшествия

Пскович, пригрозивший жене убийством, пойдет под суд

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительный акт в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (совершил угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, 23 мая текущего года около 01.00 гражданин, будучи в нетрезвом состоянии в спальне, поссорился с супругой и пригрозил ей убийством. Он подошел к кровати, навалился на супругу всем телом и сжал ей шею руками, сказав «Я тебя убью». У женщины остались кровоподтеки и ссадины в области шеи, туловища и конечностей. Угрозу она восприняла реально, так как мужчина физически сильнее ее, находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и демонстрировал готовность привести высказанную угрозу в исполнение.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 119 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.