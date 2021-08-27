Происшествия

Дновича оштрафовали за кражу старообрядческого креста XIX века

Дновича оштрафовали за кражу старообрядческого креста XIX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В марте подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и проник в дом в деревне Скугры Дновского района через незапертую входную дверь. Там он похитил старообрядческий крест XIX века из латуни стоимостью более 8 000 рублей, который принадлежал потерпевшей, а также металлическую табличку с надписью «Телеграммы», которая не представляла ценности для женщины.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, полное признание своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, возмещение имущественного ущерба.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа ниже низшего предела в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.