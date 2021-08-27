Мужчина в синем спортивном костюме пропал в Невельском районе

64-летний мужчина Владимир Булгаков пропал деревне Лобок Невельского района. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Местонахождение мужчины неизвестно с 9 июня. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы с залысинами, голубые глаза.
Мужчина был одет в коричневую кожаную куртку, синий спортивный костюм, коричневые ботинки.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.