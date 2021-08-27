Подозреваемый в краже еды и кофе задержан в Великих Луках

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27 августа в 19.30 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукий» поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала упаковку кофе, две палки колбасы, сыр. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.