Происшествия

Сотни тысяч рублей потеряли псковичи, поверившие лже-банкирам

Доверчивые жители региона вновь стали жертвами дистанционных мошенников, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Неустановленное лицо позвонило 37-летней псковичке и сообщило, что является сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что женщине необходимо предотвратить оформление на нее кредита. Для этого все денежные средства со счета необходимо перевести на резервный. Потерпевшая поверила звонившему и перевела через банкомат, расположенный на Рижском проспекте в Пскове, более 300 тысяч рублей.

С таким же заявлением в МО МВД России "Новосокольнический" обратился молодой человек, 2002 года рождения. Ему также звонил "банковский работник", а в результате общения с ним потерпевший лишился более 270 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.