Происшествия

Псковский городской суд назначил штрафы двум участникам «лесной дискотеки»

Псковский городской суд назначил штрафы двум участникам «лесной дискотеки». Как сообщается в опубликованных решениях суда, дела об административных нарушениях рассмотрены 25 августа.

Так, 11 июля в 01.00 женщина нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, что выразилось в нахождении на публичном досуговом развлекательном мероприятии (дискотеке) по адресу: г.Псков, Крестовский лесопарк. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Аналогичное решение вынесено в отношении мужчины, который находился на публичном досуговом развлекательном мероприятии (дискотеке) по адресу: г.Псков, Крестовский лесопарк, д. 5, своими действиями представляя угрозу для окружающих. Назначен штраф 1000 рублей.

Напомним, факт незаконной организации и проведения публично-массового развлекательного мероприятия – «Open Air» зафиксировали сотрудники полиции 11 июля около 0.00 в Крестовском лесопарке, расположенном по улице Лесной в городе Пскове. По результатам выявленных правонарушений с места проведения развлекательного мероприятия в территориальный отдел полиции города Пскова стражи порядка доставили 48 граждан. Кроме того, на организатора незаконного праздника составлен административный протокол по этой статье. С места проведения мероприятия полицейские изъяли цветомузыку, световую и компьютерную технику.